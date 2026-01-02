Ultime News

Cronaca

Preso a calci da una mucca:
60enne in ospedale

Un dipendente di un'azienda agricola di Gallignano è finito in ospedale dopo essere stato colpito da una mucca. Le sue condizioni non sono gravi.

Foto di repertorio
Fill-1

E’ finito in ospedale dopo essere stato preso a calci da una mucca: la disavventura è accaduta a un 60enne dipendente di un’azienda agricola di Gallignano, frazione di Soncino, sita in via Villavetere.

L’uomo, che lavora all’interno dell’allevamento dell’impresa, si stava occupando appunto dei bovini, quando una mucca lo ha colpito accidentalmente.

L’uomo è stato soccorso dai colleghi, che hanno immediatamente allertato il 118.

I soccorritori giunti sul posto con auto medica e ambulanza, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo. Le sue condizioni non sono gravi.

Della ricostruzione della dinamica e dei rilievi del caso si sono occupati i Carabinieri di Crema, insieme al personale di Ats Val Padana, trattandosi di infortunio sul lavoro.

Laura Bosio

