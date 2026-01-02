Ultime News

2 Gen 2026 Vigili del Fuoco, 3.561 interventi
tecnici urgenti nel 2025
2 Gen 2026 "Una tenda per Gaza": il 6 gennaio
mobilitazione in piazza Stradivari
2 Gen 2026 "I primi mille giorni": ciclo
di incontri per futuri genitori
2 Gen 2026 Preso a calci da una mucca:
60enne in ospedale
2 Gen 2026 Vende petardi senza autorizzazioni,
commerciante denunciato
"Una tenda per Gaza": il 6 gennaio
mobilitazione in piazza Stradivari

Appuntamento martedì 6 gennaio in piazza Stradivari con , un’iniziativa di solidarietà per il popolo palestinese. Dalle 10 alle 18.30, sarà allestita Una tenda per Gaza, promossa dal Comitato di sostegno alla resistenza palestinese.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla situazione nella Striscia di Gaza e più in generale sulla condizione del popolo palestinese.

“L’allestimento scenografico, costituito da una misera tenda e pochi poveri oggetti, è stato pensato per ricordare a tutti che la pena del popolo palestinese non è finita” spiegano gli organizzatori.

“Anzi, continua in modo ancora più subdolo e crudele. Aiuti che entrano o che non entrano, dipende dagli umori del governo israeliano che ha pure deciso che molte Ong umanitarie non potranno più operare nella Striscia. Togliendo di fatto cure e supporto ai civili Gazawi”.

