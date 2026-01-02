Appuntamento martedì 6 gennaio in piazza Stradivari con , un’iniziativa di solidarietà per il popolo palestinese. Dalle 10 alle 18.30, sarà allestita Una tenda per Gaza, promossa dal Comitato di sostegno alla resistenza palestinese.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla situazione nella Striscia di Gaza e più in generale sulla condizione del popolo palestinese.

“L’allestimento scenografico, costituito da una misera tenda e pochi poveri oggetti, è stato pensato per ricordare a tutti che la pena del popolo palestinese non è finita” spiegano gli organizzatori.

“Anzi, continua in modo ancora più subdolo e crudele. Aiuti che entrano o che non entrano, dipende dagli umori del governo israeliano che ha pure deciso che molte Ong umanitarie non potranno più operare nella Striscia. Togliendo di fatto cure e supporto ai civili Gazawi”.

© Riproduzione riservata