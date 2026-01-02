Un uomo di 58 anni, titolare di un esercizio commerciale a Soresina, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Stazione di Soresina per la vendita di artifizi pirotecnici senza le previste autorizzazioni.

Proprio nella giornata dell’ultimo dell’anno infatti i militari hanno effettuato un controllo nell’esercizio commerciale del centro cittadino, appurando che numerose scatole di fuochi d’artificio (in particolare quelli di categorie F2) non erano accompagnate dalle autorizzazioni necessarie.

Il materiale in vendita, circa 219 articoli, è stato quindi posto sotti sequestro e il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona per “commercio di materie esplodenti”.

La pericolosità viene evidenziata anche dal dato allarmante della polvere pirica contenuta all’interno del materiale sequestrato: quasi ben 3 chili e mezzo, dato che sottolinea l’estrema pericolosità di questi petardi se non gestiti e custoditi secondo le normative in vigore.

Questo episodio evidenzia l’importanza dei controlli durante l’avvicinarsi della festa di Capodanno, dove ogni anno, in ogni parte d’Italia, si contano numerosi feriti.

Infatti il materiale in vendita abusiva è spesso custodito senza particolare cura e accatastato in decine di scatoloni, con tutti i pericoli connessi. L’obiettivo dei controlli è proprio quello di scongiurare il verificarsi di incidenti, sia per chi vende i prodotti ma soprattutto per gli utilizzatori finali, spesso inconsapevoli delle semplici regole da rispettare per un uso sicuro dei fuochi d’artificio.

