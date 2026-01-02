Sono stati 3.561 gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dai Vigili del Fuoco di Cremona nel 2025. Il dato è stato diffuso dal comando regionale della Regione Lombardia, dove complessivamente le operazioni portate a termine sono state 94.646.

Nella notte di San Silvestro, in Lombardia sono state 330 le richieste di intervento, che hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco in operazioni legate soprattutto a principi d’incendio, incidenti stradali e danni causati da fuochi pirotecnici.

“Il 2025 ha confermato un trend in crescita di richieste di soccorso, anche a causa di eventi atmosferici estremi che hanno colpito duramente l’intera regione, mettendo spesso alla prova il dispositivo di emergenza” fanno sapere dal comando regionale. “Grazie al grande impegno del personale operativo e al costante coordinamento con le istituzioni, si è riusciti a garantire una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze della cittadinanza”.

Il 2026 si apre con una grande sfida: “L’organizzazione del dispositivo di soccorso per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, che vedrà i Vigili del Fuoco in prima linea per assicurare la sicurezza degli atleti, del pubblico e delle infrastrutture coinvolte” concludono dal comando.

