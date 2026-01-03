Le parole scritto libro dei ricordi posto accanto al presepio nella chiesa di San Pietro sono chiare. Il presepio allestito in chiesa così come quelli in via Cesari dell’Associazione italiana Amici del Presepio sono stati visitati da centinaia di turisti provenienti da tutta Italia. Insomma ormai Cremona fa scuola anche in questo, in quella grande arte antica e sempre moderna del ricreare l’atmosfera e i luoghi della natività di Betlemme.

Sul libro dei ricordi si leggono firme di persone che arrivano da Trapani, Bergamo, Parma e Firenze. Insomma, da tutta Italia. Una grande soddisfazione per gli organizzatori che da anni cercano di incrementare e diffondere il presepio promuovendo tecnicamente ed artisticamente la costruzione del presepio.

Per i cremonesi che ancora non li avessero visitati, la loro esposizione sarà aperta al pubblico fino al 12 gennaio 2025.

