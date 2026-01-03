Valorizzare in modo continuativo il sito piacentino di Isola Serafini nel cuore del fiume Po e della riserva MaB Unesco: era uno degli impegni portati avanti anche da Luca Quintavalla, oggi in consiglio regionale Emilia Romagna. E ci sono buone notizie. E’ stato approvato l’accordo dalla Giunta regionale che prevede contributi per oltre 156mila euro in tre anni con l’impegno di diversi Enti, tra cui Regione, Autorità di Bacino, AIPO e Comune di Monticelli d’Ongina.

Con questi fondi verranno garantiti un accesso pubblico sicuro e continuativo alla Scala di risalita dei pesci, progetti di educazione ambientale e divulgazione scientifica, visite e laboratori per scuole, università e pubblico e una promozione territoriale integrata con cicloturismo, navigazione, beni culturali ed enogastronomia lungo il fiume Po, anche in ottica turistica.

“Sono molto soddisfatto di questo risultato, che arriva al termine di un importante lavoro di squadra svolto con la regia della sottosegretaria alla Presidenza della Regione Manuela Rontini, unitamente agli assessori Roberta Frisoni, Alessio Mammi e Irene Priolo” ha detto Quintavalla.

