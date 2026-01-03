Al via oggi 3 gennaio anche a Cremona i saldi invernali. Sono 16 milioni le famiglie che, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4.9 miliardi di euro. Ecco qualche dritta per lo shopping “ragionato”, tra uno sguardo più mindfull e una guida pratica all’acquisto NO ALLA FRENESIA DA SHOPPING Per quanto il momento sia delicato per le famiglie e per l’economia in generale, la frenesia da sconto porta spesso a fare acquisti compulsivi, spinti dalla percentuale sul cartellino e dalla particolare euforia del momento. Come fare allora? Prima di dedicarsi allo shopping di moda, provate ad aprire l’armadio e guardare cosa avete già all’interno, per evitare di acquistare qualcosa, tornare a casa e trovare il gemello ad aspettare il nuovo capo. In aggiunta focalizzatevi sulla carta di credito, dandovi una disponibilità limitata che invoglia a fermarsi. Il limite è qualcosa da rispettare. Infine selezionate i negozi e le cose che interessano con cura, scegliendo voi. In modo da fare una spesa consapevole. ORDINE E LISTA Sempre in tema di evitare la frenesia e gli acquisti inutili un’ottima idea è quella di stilare preventivamente una lista di ciò di cui si vuole andare alla ricerca. Per evitare di farsi distrarre da colpi di fulmine inaspettati che però non rispecchiano realmente le proprie necessità. Ordine dunque, anche mentale.

MODA E LOOK

Venendo al concreto: che cosa comprare per seguire le tendenze? Quest’inverno più che mai, i saldi nella moda sono l’occasione per dare vita a un “guardaroba senza tempo”: si punta dunque a comprare pezzi evergreen, come un cappotto di cashmere, una camicia bianca di seta e scarpe décolleté nere di vernice per lei. Per lui i saldi sono l’occasione per cambiare il piumino, per aggiungere un pull di lana a girocollo tinta unita e magari anche un pigiama allacciato (meglio evitare le fantasie).

TECNOLOGIA

Alcune catene di elettronica propongono ribassi interessanti su oggetti sempre molto richiesti: durante i saldi si può approfittare per comprare nuove cuffiette wireless, robot aspirapolveri e piccoli elettrodomestici (friggitrici in primis). E anche qualche smartphone e device per lavoro e piacere

ARREDI&CO

Per la casa e per gli arredi, gli sconti sono l’occasione per un rinnovo della biancheria domestica (dalle lenzuola alle salviette) ma anche per rinnovare il comparto luci. Le lampade danno alla casa un aspetto curato e di tendenza ma anche molto confortevole.

PRIORITA’ ALLA QUALITA’

E’ fondamentale avere sempre un occhio per la qualità del capo. Bisogna quindi ispezionare tutto con cura, considerando materiali, tagli, cuciture e decorazioni. Leggere bene l’etichetta per evitare che quanto comprato finisca per essere usato una volta a causa di un tessuto non di qualità. Meglio soffermarsi un minuto in più e leggere l’etichetta con cura.

