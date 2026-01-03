Una giovane cremonese è rimasta coinvolta in un violento scontro frontale lungo la SS 237 del Caffaro, nel bresciano. Intorno alle 7:20, in località Due Stradoni a Barghe, la ragazza viaggiava come passeggera su una Renault condotta da un’amica bergamasca. Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale della Valle Sabbia, l’auto ha invaso la corsia opposta durante una curva, centrando in pieno una Mazda che procedeva in direzione opposta.

L’allarme è scattato inizialmente in codice rosso, mobilitando i Vigili del Fuoco di Salò e i soccorritori di Odolo e Vestone. Nonostante la dinamica paurosa e il coinvolgimento sfiorato di un camioncino carico di bombole che seguiva le due donne, le condizioni dei tre feriti sono risultate meno critiche di quanto apparso inizialmente: la giovane cremonese e gli altri coinvolti sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo.

L’incidente ha mandato in tilt il traffico verso il Trentino per oltre un’ora, con code chilometriche in entrambi i sensi di marcia. Solo il tempestivo intervento della Locale ha permesso di ripristinare la viabilità una volta messi in sicurezza i mezzi.

© Riproduzione riservata