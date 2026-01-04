Davide Nicola ha commentato la sconfitta della Cremonese, arrivata in pieno recupero, contro la Fiorentina al Franchi di Firenze.

Cosa è mancato alla sua squadra oggi pomeriggio?

Partita brutta da entrambe le parti. Abbiamo fatto meglio il secondo tempo, ma abbiamo sbagliato troppe palle in uscita e concesso delle ripartenze, sbagliando spesso le posizioni. La Cremonese dà sempre tutto quello che ha, però oggi siamo stati imprecisi, con maggior pazienza potevamo trovare meglio gli spazi e la lucidità. Lo accettiamo, dall’altra parte c’è una squadra che ha qualità importanti, certo che prendere goal allo scadere fa sicuramente rosicare”.

La sensazione è che senza alcuni giocatori manchi un po’ la qualità di gioco.

“Abbiamo giocatori che hanno più geometrie qualitative, ma non eravamo troppo brillanti, c’era troppa distanza tra i reparti, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto maggior qualità paradossalmente contro il Napoli, però oggi abbiamo avuto difficoltà a rompere la linea. Abbiamo ancora giocatori che devono maturare maggior consapevolezza, perché si impegnano però oggi hanno fatto fatica. Non mi è piaciuto lo sviluppo che abbiamo avuto tra i reparti”.

Bondo uscito dopo 27 minuti, la motivazione.

“Lottare non è solo in campo ma attraverso anche il Mind game. La gara è stata nervosa, lui stava facendo un po’ di fatica e aveva già preso il giallo, quindi onde evitare problemi ho deciso di toglierlo. Giochiamo ogni tre giorni e non possiamo permetterci assenze. Se non facciamo la fase difensiva in undici facciamo fatica”.

Terracciano ha parlato di mancanza di fame oggi pomeriggio.

“I miei giocatori sono fin troppo sinceri. Non siamo stati qualitativi come altre volte, però non ci è mancata la fame. Pur non giocando come al solito a momenti portiamo via un punto, quindi la personalità non manca”.

Mette la Fiorentina tra le concorrenti alla salvezza?

“La Fiorentina non c’entra nulla con noi, facciamo i seri. In termini di qualità è una squadra che non metto tra le concorrenti, è più avanti di tutte le altre che lottano per la salvezza e quindi confido nella ripresa”.

© Riproduzione riservata