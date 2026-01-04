Epifania in musica quest’anno con la Imf Orchestracademy, che si esibirà il 6 gennaio nella chiesa di San Pietro al Po alle 15.30. L’ensemble, composta da oltre sessanta giovani musicisti provenienti da diversi paesi europei e da altri paesi del mondo, sarà affidata alla direzione musicale di Marco Pierobon, che affronterà il triplo ruolo di direttore, arrangiatore e solista, alternando bacchetta e tromba tra meravigliose pagine sinfoniche di Beethoven, Musorgskij, Smetana e Morricone.

Lo stesso concerto sarà presentato a Crema la sera del 5 gennaio alle ore 21 presso l’auditorium Manenti.

Il concerto avrà anche uno scopo benefico. Le offerte raccolte saranno infatti devolute alla campagna “La pace è una via umile” di Avsi (avsi.org) che sostiene progetti di cooperazione e sviluppo in tutto il mondo, in particolare in Libano, Terra Santa e Ucraina.

Inoltre quest’anno la produzione sarà ripresa nel mese di maggio con due concerti straordinari: il 10 maggio a Pavia, l’11 al Teatro Arcimboldi di Milano.

I concerti sono aperti al pubblico a titolo gratuito e senza obbligo di prenotazione fino ad esaurimento posti.

