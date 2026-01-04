Il consigliere regionale Matteo Piloni ha fatto visita alla mostra di presepi allestita nella sede cremonese dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, nella splendida cornice del refettorio di San Pietro, giunta alla quattordicesima edizione.

“Oltre cinquanta presepi, uno più bello dell’altro, realizzati da appassionati tra la Lombardia e l’Emilia-Romagna” ha dichiarato Piloni.

“Grazie a Paolo Subacchi e alla Presidente Anita Diana per avermi invitato e fatto conoscere questa bella realtà che da quattordici anni rappresenta un punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni natalizie e culturali del territorio e che, ogni anno, coinvolge appassionati contribuendo a portare avanti la tradizione presepiale sul nostro territorio, anche attraverso l’organizzazione di corsi per imparare l’arte del Presepe” ha commentato il consigliere.

“Il presepe non è solo una rappresentazione religiosa, ma un elemento profondo della nostra identità culturale – sottolinea Piloni -. In Lombardia questa tradizione è ancora molto viva e riesce a unire generazioni diverse, mettendo insieme manualità, creatività, memoria e senso di comunità. Iniziative come questa dimostrano quanto il volontariato e l’amore per le tradizioni possano rafforzare il legame tra le persone e il territorio oltre ad arricchire le festività accrescendo l’attrattività in città”.

La mostra prosegue fino all’11 gennaio, domenica e festivi, ingresso Refettorio della chiesa di San Pietro via Gaetano Cesari (dietro il Ponchielli).

Per info: cremona.presepi@libero.it

© Riproduzione riservata