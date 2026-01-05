Al via le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali. La procedura di iscrizione, riservata alle bambine e ai bambini nati negli anni 2021, 2022 e 2023, residenti nel Comune di Cremona e in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente, avviene esclusivamente online. Le famiglie possono presentare la domanda dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 sino alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026, utilizzando il servizio dedicato disponibile sul sito del Comune. Per accedere al servizio è prevista una fase di registrazione tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CRS (Carta Regionale dei Servizi).

A tutte le famiglie con figli nati nel 2023 residenti nel Comune di Cremona, è stata inviata all’inizio del mese di dicembre una lettera informativa con l’indicazione della scuola territoriale di competenza.

I genitori dei bambini che attualmente frequentano un nido che fa parte di un Polo Infanzia 0-6 comunale e che hanno scelto di proseguirne il percorso scolastico all’interno del Polo stesso, non dovranno presentare ulteriore domanda d’iscrizione alla scuola dell’infanzia.

