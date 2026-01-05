Ultime News

5 Gen 2026 Tutela minori, Alquati e Carassai:
"Chiarezza su numeri, costi e gestione”
5 Gen 2026 Presepe contadino in cascina
a Olmeneta, tanti visitatori
5 Gen 2026 Meteo: freddo e maltempo,
in arrivo la neve a bassa quota
5 Gen 2026 Piloni: "Bertolaso renda efficace
la continuità assistenziale"
5 Gen 2026 CR1, serata speciale
per ricordare Gianluca Vialli
Cronaca

Dal 13 gennaio al via le iscrizioni
alle scuole dell’infanzia comunali

 Al via le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali. La procedura di iscrizione, riservata alle bambine e ai bambini nati negli anni 2021, 2022 e 2023, residenti nel Comune di Cremona e in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente, avviene esclusivamente online. Le famiglie possono presentare la domanda dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 sino alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026, utilizzando il servizio dedicato disponibile sul sito del Comune. Per accedere al servizio è prevista una fase di registrazione tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CRS (Carta Regionale dei Servizi).

A tutte le famiglie con figli nati nel 2023 residenti nel Comune di Cremona, è stata inviata all’inizio del mese di dicembre una lettera informativa con l’indicazione della scuola territoriale di competenza.

I genitori dei bambini che attualmente frequentano un nido che fa parte di un Polo Infanzia 0-6 comunale e che hanno scelto di proseguirne il percorso scolastico all’interno del Polo stesso, non dovranno presentare ulteriore domanda d’iscrizione alla scuola dell’infanzia.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...