Festa dei Popoli il 6 gennaio,
Messa in Cattedrale in diretta su CR1

In occasione della solennità dell’Epifania, il 6 gennaio, la Diocesi di Cremona celebra anche quest’anno la Festa dei Popoli, un momento di preghiera che richiama il valore universale del Vangelo e il significato della visita dei Magi a Gesù Bambino. La Messa Pontificale, presieduta dal vescovo Antonio Napolioni, si terrà lunedì 6 gennaio alle ore 11 in Cattedrale.

Accanto a lui, concelebreranno i canonici del Capitolo, don Umberto Zanaboni, incaricato diocesano per la Pastorale delle migrazioni, don Patsilver Okah, cappellano della comunità africana anglofona, e don Gabriel Ionut Giurgica, cappellano della comunità cattolica romena.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta su CR1 

