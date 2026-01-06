Epifania in musica quest’anno con la Imf Orchestracademy, che si è esibita nella chiesa di San Pietro al Po per uno speciale concerto che ha letteralmente incantato il folto pubblico presente.

L’ensemble, composta da oltre sessanta giovani musicisti provenienti da diversi paesi europei e da altri paesi del mondo, è stata affidata alla direzione musicale di Marco Pierobon, che ha affrontato il triplo ruolo di direttore, arrangiatore e solista, alternando bacchetta e tromba tra meravigliose pagine sinfoniche di Beethoven, Musorgskij, Smetana e Morricone, che hanno suscitato l’entusiasmo dei presenti.

Lo stesso concerto era stato presentato a Crema ne l’auditorium Manenti lunedì sera.

L’evento ha avuto anche uno scopo benefico. Le offerte libere raccolte – l’ingresso infatti era gratutio- saranno infatti devolute alla campagna La pace è una via umile, che ha sostenuto progetti di cooperazione e sviluppo in tutto il mondo, in particolare in Libano, Terra Santa e Ucraina.

Inoltre, quest’anno la produzione sarà ripresa nel mese di maggio con due concerti straordinari: il 10 maggio a Pavia e l’11 al Teatro Arcimboldi di Milano.

