Una delegazione di Confartigianato Imprese Cremona ha fatto visita questa mattina a Cremona Solidale, portando un saluto e un sorriso agli ospiti della struttura.

Un momento di incontro e condivisione che testimonia l’attenzione dell’associazione verso le persone e il forte legame con il territorio cremonese. In compagnia dell’immancabile Befana sono stati regalati alla struttura alcuni dolci della tradizione natalizia e materiale di cancelleria per le attività quotidiane che svolgono gli anziani.

Alla visita hanno partecipato il presidente di Confartigianato Edilizia Cremona, Aldo Bolzoni, insieme al vicepresidente Massimo Farina, il presidente di Anap Cremona, Alceste Bartoletti, affiancato dalla vicepresidente Clelia Salimbeni, oltre a un gruppo di funzionari di Confartigianato Imprese Cremona.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità, tra scambi di saluti, sorrisi e momenti di dialogo con gli anziani ospiti e con il personale della struttura. Un’occasione preziosa per ribadire la vicinanza del mondo artigiano a chi rappresenta la memoria e la storia della comunità locale.

“La presenza a Cremona Solidale è per noi un segno concreto di attenzione e rispetto verso le persone anziane” ha dichiarato Aldo Bolzoni. “Come artigiani crediamo fortemente nel valore della solidarietà e della relazione umana, elementi fondamentali per una comunità coesa”.

A sottolineare il significato dell’iniziativa anche le parole di Alceste Bartoletti: “Portare un saluto e un sorriso agli ospiti di Cremona Solidale significa riconoscere il valore di chi, con il proprio lavoro e la propria esperienza, ha contribuito a costruire il nostro territorio. Gli anziani sono una risorsa preziosa e meritano attenzione, rispetto e vicinanza”.

Con questa visita, Confartigianato Imprese Cremona rinnova il proprio impegno non solo a sostegno delle imprese, ma anche sul piano sociale, confermandosi una realtà attenta alle persone e ai bisogni della comunità.

