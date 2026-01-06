Un momento di preghiera che richiama il valore universale del Vangelo e il significato della visita dei Magi a Gesù Bambino. È La Messa Pontificale per la festa dei popoli, in occasione dell’Epifania, celebrata nella Cattedrale di Cremona.

Ad animare la liturgia, trasmessa in diretta su CR1 sono state comunità cattoliche di origine straniera presenti in diocesi, con un coinvolgimento particolare di quelle ivoriana, nigeriana e rumena, i gruppi più numerosi che hanno partecipato attraverso lingue, canti, danze e tradizioni dei Paesi d’origine, rendendo visibile la ricchezza di una Chiesa composta da popoli e culture diverse.

Dopo Il Vangelo, proclamato dal diacono in lingua italiana, la lettura dei versetti che raccontano dell’adorazione dei Magi, anche in francese, inglese, spagnolo, rumeno, ucraino, cingalese, per consentire a tutta l’assemblea una più completa partecipazione alla liturgia.

Accanto al vescovo Napolioni hanno concelebrato i canonici del Capitolo, don Umberto Zanaboni, incaricato diocesano per la Pastorale delle migrazioni, don Patsilver Okah, cappellano della comunità africana anglofona, e don Gabriel Ionut Giurgica, cappellano della comunità cattolica romena.

