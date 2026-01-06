Il Basket Team 1995 Pizzighettone scende in campo al fianco della onlus FamigliaSempre. Il club rivierasco ha infatti donato numerose divise da gioco e magliette all’associazione. Si è trattato di un gesto che ha suscitato grande emozione ed entusiasmo tra i ragazzi che hanno subito approfittato del nuovo materiale per cimentarsi con la palla a spicchi.

“Vogliamo dire grazie di cuore al Basket Team 1995 Pizzighettone per il meraviglioso dono di divise da gioco e magliette per i nostri ragazzi”, dichiarano i rappresentanti di FamigliaSempre Onlus. “Il loro entusiasmo è stato incontenibile e, per festeggiare, abbiamo organizzato un piccolo torneo di basket all’interno del nostro Rescue Center”.

Una giornata speciale, vissuta tra risate, divertimento e spirito di squadra, che ha saputo trasmettere valori autentici di condivisione e inclusione. “È stata una giornata fatta di gioco, allegria e unione, proprio come piace a noi”, proseguono dall’Associazione prima di concludere: “Grazie per averci fatto sentire parte della vostra squadra”.

FamigliaSempre Onlus, associazione attiva dal 31 marzo 2014, opera con l’obiettivo di sostenere progetti dedicati al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni più bisognose, intervenendo in ambiti fondamentali come salute, sanità, educazione e lavoro.

Giovane realtà del terzo settore, l’Associazione svolge la propria attività principalmente in Kenya, offrendo supporto concreto a famiglie in condizioni di fragilità, in particolare a madri rimaste sole con bambini a carico, spesso nuclei numerosi con sei o più figli.

