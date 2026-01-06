Il mese di dicembre appena concluso è stato particolarmente ricco di iniziative per il Rotary Club di Soresina, che ha saputo coniugare tradizione e impegno sociale in vari momenti significativi.

Il periodo si è aperto con la consueta assemblea annuale, durante la quale sono stati approvati i bilanci e discussi alcuni aggiornamenti statutari e regolamentari. Uno degli eventi principali è stata la presentazione della squadra dirigenziale per l’anno rotariano 2026-2027, che sarà guidata dal presidente Alberto Tirelli.

Inoltre, durante l’assemblea è stata annunciata l’elezione di Stefania Panighetti come presidente per l’anno 2027-2028, confermando così la continuità e la solidità del club.

Il mese è continuato con la tradizionale e molto partecipata conviviale natalizia, che si è svolta nell’elegante sala delle feste di Villa Zaccaria. Durante la serata è stata organizzata la consueta riffa di Natale, il cui ricavato verrà destinato ai futuri progetti e servizi del club.

Un momento particolarmente significativo è stato l’ingresso di un nuovo socio, Davide Pala, già insignito in passato della prestigiosa Paul Harris Fellow, massima onorificenza del Rotary istituita in onore del suo fondatore Paul Harris allo scopo di riconoscere chi ha contribuito in modo significativo alle iniziative di servizio portate avanti dal Rotary, e che ora è entrato a pieno diritto nella grande famiglia rotariana.

Si tratta di una persona di spicco molto nota in città per l’impegno nel mondo sportivo e della solidarietà, soprattutto con la Società sportiva Gilbertina della quale è presidente dal 2000 e della ASD Soresina dove dal 2013 ricopre l’incarico di direttore generale e tecnico.

Nel corso degli anni si è sempre speso in prima persona per coltivare la cultura dello sport soprattutto fra le giovani generazioni e favorendo la sicurezza degli impianti sportivi promuovendo opere di riqualificazione e dotandoli di defibrillatori.

Il Rotary Club di Soresina ha anche partecipato con entusiasmo all’iniziativa “Rise Against Hunger”, tenutasi il giorno di Santa Lucia a Cremonafiere. Numerosi soci del club hanno preso parte all’evento, organizzato dal Distretto 2050, contribuendo alla preparazione di migliaia di pasti destinati alle zone più povere dell’Africa. Grazie alla mattinata animata dallo spirito di servizio, oltre 200 bambini avranno accesso a un’alimentazione adeguata per l’intero anno scolastico, vedendosi allontanare gli spettri della malnutrizione e dello sfruttamento minorile.

Sempre a dicembre il club soresinese ha partecipato attivamente all’organizzazione della Casetta di Babbo Natale di Soresina, in unione con i commercianti soresinesi, il Comune e numerose associazioni locali, dimostrando di credere nelle proposte che hanno animato il centro di Soresina nei week end delle feste riscuotendo un grande successo, e ha anche contribuito alle iniziative natalizie delle RSA di Casalmorano e Robecco d’Oglio, donando regali che sono stati distribuiti agli ospiti delle strutture durante il periodo natalizio.

“Un dicembre che si può definire senza dubbio ricco di eventi, che ha confermato ancora una volta l’impegno e la dedizione del Rotary Club di Soresina nelle attività di servizio alla comunità e nella solidarietà internazionale” commentano i vertici.

