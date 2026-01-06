In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027, aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026, la Scuola dell’Infanzia di San Felice ( Cremona ) invita tutte le famiglie interessate all’Open Day che si terrà giovedì 8 gennaio alle ore 17, presso la sede di via San Felice 20.

La scuola, completamente ricostruita in chiave moderna e green, è immersa nel verde di un quartiere tranquillo, a pochi chilometri dal centro città. Ambienti luminosi, accoglienti e funzionali rendono la scuola un luogo sicuro, stimolante e pensato a misura di bambino.

Tra i punti di forza dell’istituto, un basso numero di iscritti, che consente una maggiore cura educativa e attenzione al singolo e un corpo docente stabile.

L’istituto offre la possibilità di tempo anticipato, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, e un servizio di trasporto per gli aventi diritto, gestito dal Comune.

Per chi non potesse partecipare all’Open Day, è possibile contattare direttamente la scuola al numero 0372-434076, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12, per fissare un appuntamento e visitare la scuola in un altro momento.

