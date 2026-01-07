Più di 800 metri quadrati con quattro nuove sale corsi, personal trainer e macchinari di ultima generazione, ha aperto ufficialmente l’area fitness della piscina comunale di Cremona targata Forus. Negli spazi rinnovati di Piazzale Azzurri d’Italia c’è già chi di prima mattina ha voluto sfruttare subito la nuova palestra, da parte dei gestori c’è tanta emozione.

Forus Italia dichiara: “Abbiamo aperto stamattina, non ci aspettavamo già tutta questa affluenza. Ci sono state tantissime richieste di informazioni, persone che stanno venendo a chiedere per cominciare ad allenarsi qui da noi.

Anche perché la struttura è importante, si presenta veramente bene, parco macchine importante. Ci aspettiamo comunque un buon ritorno anche dai prossimi giorni”. Il punto forte della struttura saranno i corsi di gruppo con un palinsesto ricco per tutte le età, specifica Forus: “Diciamo che, oltre a un’importante sala attrezzi, il valore aggiunto sono poi le attività di gruppo che saranno poi tante. Abbiamo comunque strutturato il centro per avere quattro sale e quindi ci saranno più attività che cominceranno sfalsate. Un palinsesto molto ricco e un’offerta che comunque è molto importante. Corsi che vanno da quegli aerobici a quegli olistici, attività specifiche come le attività di spinning cycle. Quindi delle attività sul funzionale, quindi attività comunque di allenamento specifico. Quindi una cosa ben fatta e un’offerta anche molto importante per i clienti che vorranno comunque aderire al nostro centro. Vi aspettiamo qua in palestra per rimettervi in forma dopo le feste, vi raccomando numerosi”.

