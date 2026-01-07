Ultime News

7 Gen 2026 Dimissioni Bellini, Pizzetti:
"Questioni da prendere in carico"
7 Gen 2026 Crans-Montana: la scuola riparte
con un minuto di silenzio
7 Gen 2026 Pulmino a fuoco in via Dante,
strada chiusa e traffico in tilt
7 Gen 2026 Tagli a fondi per qualità aria,
ordine del giorno congiunto
7 Gen 2026 Giornata di caos per i pendolari:
guasti e ritardi su tutte le linee
Video Pillole

Funerali Achille Barosi, feretro salutato da applausi e note di “Perdutamente”

MILANO (ITALPRESS) – È una basilica di Sant’Ambrogio gremita di familiari, compagni di scuola, amici, conoscenti e cittadini quella che si è riunita oggi per dare l’ultimo saluto ad Achille Barosi, morto nella tragedia di Crans Montana in Svizzera la notte di capodanno assieme ad altri 5 italiani. Fuori dalla chiesa, due corone di fiori con sopra scritto “ti vogliamo bene” apposte dagli amici di Achille. Un lungo applauso ha poi salutato l’uscita del feretro di Achille Barosi dalla basilica di Sant’Ambrogio al termine dei solenni funerali. Una foto di Achille e un mazzo di rose bianche sopra la bara, mentre nel piazzale della basilica milanese dopo le campane è risuonata anche la canzone “Perdutamente” di Achille Lauro, tra le preferite del giovane milanese deceduto a Crans Montana la notte di capodanno.

