7 Gen 2026 Giornata di caos per i pendolari:
guasti e ritardi su tutte le linee
7 Gen 2026 Delitto di Chignolo, reo confesso
si suicida in carcere a Cremona
7 Gen 2026 Lavoro, 101 offerte attive
nei Centri per l'impiego
7 Gen 2026 A Castelverde l'ultimo saluto
al Cavalier Pietro Mondini
7 Gen 2026 Rodini tedofora per Milano Cortina:
"Certi valori sono per sempre"
Cronaca

Lavoro, 101 offerte attive
nei Centri per l'impiego

Questa settimana sono attive 101 offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego di Cremona, Crema, Soresina e Casalmaggiore. Per candidarsi ad un’offerta di lavoro è consigliabile verificare prima il possesso dei requisiti previsti.

Bisogna poi presentare la propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail all’indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta specificando nell’oggetto i codici di riferimento.

SCARICA QUI LE OFFERTE DI LAVORO DEI 4 CPI PROVINCIALI

Sempre sul sito è possibile consultare Le Altre Opportunità di lavoro, le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, ma da essi diffuse.

