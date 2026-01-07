Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, ma pochi chilometri da Cremona, è stata baciata dalla fortuna della Lotteria Italia. Due infatti i tagliandi venduti proprio a Fiorenzuola dalla vincita di 50 mila euro l’uno. Precisamente sono i numeri dei biglietti vincenti sono:

E 312271 (venduto a Fiorenzuola d’Arda) e T 255565 (venduto a Fiorenzuola d’Arda).

Nella serata di martedì 6 gennaio, durante la trasmissione Affari Tuoi su Rai1, si è tenuta l’estrazione della Lotteria Italia 2026. La fortuna ha baciato Ra: il primo premio da 5 milioni di euro è stato assegnato al biglietto T 270462, venduto a Roma.

La lista dei tagliandi è pubblicata a breve nel Bollettino Ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it. Dal giorno successivo alla pubblicazione decorrerà il termine di 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti per la riscossione dei relativi premi.

