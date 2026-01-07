Video Pillole
Tg News – 7/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Crans-Montana, i funerali dei ragazzi italiani morti nel rogo
– Capotreno ucciso a Bologna, Jelenic aveva ordine di allontanamento
– Usa sequestrano due petroliere legate al Venezuela
– Rubio esclude opzione militare su Groenlandia
– Ondata di neve e gelo in Europa
– Bardot, l’addio all’attrice a Saint-Tropez
– Torna a correre l’inflazione a Dicembre
– Il padre di Chiara a Valditara: “Abbiamo sete di verità”
– Previsioni 3B Meteo 8 Gennaio
azn
– Crans-Montana, i funerali dei ragazzi italiani morti nel rogo
– Capotreno ucciso a Bologna, Jelenic aveva ordine di allontanamento
– Usa sequestrano due petroliere legate al Venezuela
– Rubio esclude opzione militare su Groenlandia
– Ondata di neve e gelo in Europa
– Bardot, l’addio all’attrice a Saint-Tropez
– Torna a correre l’inflazione a Dicembre
– Il padre di Chiara a Valditara: “Abbiamo sete di verità”
– Previsioni 3B Meteo 8 Gennaio
azn
© Riproduzione riservata