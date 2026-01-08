Il freddo intenso è arrivato anche a Cremona e in tutta la provincia, con temperature che nelle prime ore del mattino sono scese fino a –7 gradi. Un brusco calo iniziato già da alcuni giorni e che è il primo vero segnale di inverno pieno, accompagnato da brina diffusa e gelate un po’ ovunque.

In diverse zone della città, soprattutto nelle aree più ombreggiate, l’asfalto si presenta ghiacciato e insidioso, e c’è chi ha segnalato la presenza di ghiaccio diffuso sui vialetti dell’ospedale.

Non sono mancati alcuni incidenti, in gran parte tamponamenti o uscite di strada a bassa velocità, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. In diversi casi è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per i rilievi e per regolare la circolazione.

Da diverse settimane l’amministrazione comunale ha avviato il piano anti-ghiaccio, con il servizio di spargimento del sale nei punti più critici, ma resta necessario circolare prudenza.

Secondo le previsioni, il freddo dovrebbe continuare ancora per alcuni giorni, con minime sotto lo zero e possibili gelate notturne. Le temperature potrebbero quindi risalire la settimana prossima, con l’arrivo di una perturbazione. lb

© Riproduzione riservata