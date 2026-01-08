Grande affluenza nel giorno dell’Epifania alla mostra dei presepi di Casalmorano per il tradizionale omaggio a Gesù bambino. Fin dal primo pomeriggio i visitatori sono stati numerosi, attratti oltre che dalla bellezza delle opere esposte dal profumo di castagne e vin brulè e dal suono della zampogna che invitava a fermarsi per una visita.

Alle 16 si è svolto un bel momento di preghiera, dedicato soprattutto ai bambini, davanti alla capanna allestita nel giardino della mostra. Il parroco, don Mario Bardelli, ha voluto sottolineare la bellezza dell’immagine di Gesù bambino e l’importanza del gesto di adorazione che hanno compiuto i magi, invitando tutti i presenti a fare altrettanto. Il momento di preghiera si è concluso con il bacio della statua di Gesù bambino e con la benedizione dei presenti e delle statuine realizzate dai volontari del gruppo “Amici del presepio” che sono state poi distribuite ai bambini.

I presenti e tutti i visitatori della mostra hanno poi potuto scaldarsi con un bicchiere di tè caldo o di vin brulè e rifocillarsi con un cartoccio di caldarroste. I bambini hanno inoltre potuto divertirsi sotto una finta nevicata e fare una foto ricordo con la befana, che per l’occasione si è fermata anche a Casalmorano.

La mostra dei presepi prosegue con ancora due aperture domenica 11 e 18 gennaio sempre dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00.

Infine un altro appuntamento importante sarà sabato 10 gennaio alle 15.30, quando il vescovo Antonio Napolioni, in occasione della visita pastorale, visiterà la mostra.

