Sabato 10 gennaio, alle ore 20.30, un ensemble di tanti artisti ripercorre le tappe fondamentali del cinema di Ennio Morricone attraverso un viaggio musicale e visivo.

La serata, in programma al Teatro Infinity, si intitola Morricone Film History: uno spettacolo antologico interamente dedicato al percorso artistico del Premio Oscar Ennio Morricone. La produzione, curata da Stage11 propone un’analisi cronologica della produzione del compositore, mettendo in luce l’evoluzione del suo linguaggio musicale.

A rendere significativa questa tappa cremonese è la dimensione della compagine orchestrale: sul palco sarà presente un’orchestra affiancata da un coro; la direzione è affidata al Maestro Simone Giusti, con la partecipazione del soprano Costanza Gallo.

Il programma attraversa oltre cinquant’anni di storia del cinema: dai temi che hanno definito il genere western nelle collaborazioni con Sergio Leone (Per un pugno di dollari, Il buono, il brutto e il cattivo, C’era una volta il West), fino alle grandi partiture hollywoodiane. Tra i brani in esecuzione figurano estratti da Mission, Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull’oceano e The Hateful Eight, l’opera che ha valso a Morricone il suo secondo premio Oscar.

L’esecuzione musicale sarà accompagnata da un supporto di grafiche e videoproiezioni. Questa scelta registica mira a contestualizzare i brani, permettendo al pubblico di seguire il legame tra la composizione e l’immagine filmica, evidenziando il cambiamento stilistico del Maestro dagli anni Sessanta fino agli ultimi lavori.

