8 Gen 2026 Cremonese, tanti rimpianti contro
il Cagliari: allo Zini finisce 2-2
8 Gen 2026 Sciopero ferrovieri: disagi tra
venerdi 9 e lunedi 12 gennaio
8 Gen 2026 La Sala: turismo sportivo occasione
per promuovere il brand Cremona
8 Gen 2026 Venezuelani in Lombardia felici
per la fine del regime di Maduro
8 Gen 2026 Gasolio più caro della benzina
I prezzi ai distributori di Cremona
Tg News – 8/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sale la tensione a Minneapolis, polizia usa lacrimogeni
– Macron: “Usa si allontanano da alleati e norme internazionali”
– Gaza, uccisa bambina nonostante il cessate il fuoco
– Aurora Livoli, peruviano fermato confessa omicidio e abusi
– Morta per corsa clandestina, arrestato guidatore
– Influenza, Pronto Soccorso sotto pressione in tutta Italia
– A Novembre disoccupazione al 5,7%, mai così basso
– Valditara: “Onorare la bandiera italiana nelle scuole”
– Previsioni 3B Meteo 9 Gennaio
