Interventi di manutenzione straordinaria e urgente sul Ponte in ferro: a disporlo è stato Anas, che ha la competenza sul tratto in questione, a fronte della necessità di ripristino della pavimentazione, che appare fortemente ammalorata e caratterizzata da grosse buche.

Il cantiere interesserà il tratto compreso tra il chilometro 216+520 e il chilometro 217+480 della Ss 10. Per consentire l’esecuzione delle operazioni in sicurezza, sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. I lavori verranno eseguiti in orario notturno, dalle 22 alle 6 del mattino successivo, nelle notti tra il 16 e il 17 gennaio e tra il 23 e il 24 gennaio 2026.

Durante i lavori sarà in vigore il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari e il divieto di sorpasso per tutti i veicoli. È inoltre previsto il divieto assoluto di transito per i trasporti eccezionali incompatibili con le limitazioni imposte dal cantiere.

L’intervento è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese composto dal Consorzio stabile Poliedro e da Fea Srl, già incaricati di analoghi lavori di ripristino su altre arterie statali. lb

