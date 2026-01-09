Momenti di paura venerdì mattina in un’azienda che si occupa della produzione di bulloni sita a Gallignano, frazione di Soncino, in via Anna Frank, dove un dipendente è rimasto ferito in seguito a una caduta.

Erano circa le 8.30 e l’uomo, un’operaio stampatore di 52 anni, residente nella Bergamasca, era al lavoro in azienda, quando è accidentalmente scivolato, battendo con violenza la schiena. Subito è scattata la chiamata al 118 e i soccorritori sono giunti sul posto in breve tempo con ambulanza a auto medica.

L’uomo, che aveva subito un trauma dorsale, è stato trasportato in ospedale a Crema in codice giallo. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Soncino e personale dell’Ats Val Padana. lb

