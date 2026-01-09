Il mercato di Campagna Amica torna in piazza Stradivari a Cremona, pronto a regalare ai cittadini un 2026 nel segno “di tutto il buono e il bello che nascono in campagna” dalla passione e dal lavoro delle aziende agricole. Il primo appuntamento del nuovo anno è fissato per domenica 11 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13, sempre nell’ambito dell’iniziativa “Le quattro stagioni di Cremona” con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona.

Come avviene in ogni domenica targata Campagna Amica in piazza Stradivari, ci saranno i cibi made in Cremona e made in Lombardia (dall’ortofrutta di stagione a pane e prodotti da forno, dai formaggi ai salumi tipici, e poi miele, conserve e confetture, vino, prodotti a base di lumaca). L’invito rivolto ai cittadini è quello di sempre, riassunto nell’espressione #MangiaItaliano. “Non è un semplice slogan – sottolineano gli agricoltori del mercato di Campagna Amica –. E’ una scelta, importante e concreta, a difesa del Made in Italy, dell’economia e del lavoro nel nostro territorio e nel Paese. Per questo siamo grati ai cittadini, che sempre ci accolgono con familiarità e fiducia, con il piacere di acquistare e portare in tavola prodotti buoni, genuini, dall’origine certa”.

In piazza Stradivari il calendario 2026 legato alle presenze di Campagna Amica prevede 12 domeniche di mercato. Nel salotto della città di Cremona i gazebo gialli apriranno il nuovo anno domenica 11 gennaio, nella mattinata, fino alle ore 13. I successivi appuntamenti del 2026 avranno, in gran parte, orario dalle ore 9 alle ore 19. Ecco le date: domenica 8 febbraio, domenica 8 marzo, domenica 12 aprile, domenica 10 maggio, domenica 7 giugno, domenica 12 luglio, domenica 23 agosto, domenica 13 settembre, domenica 25 ottobre, domenica 22 novembre, domenica 6 dicembre. Per ogni aggiornamento e per scoprire i temi delle domeniche al mercato è possibile consultare le pagine social e il sito di Coldiretti Cremona.

Sempre a Cremona si prepara a ripartire anche l’appuntamento settimanale con Campagna Amica: gli agricoltori sono presenti tutti i martedì mattina, dalle ore 8 alle 12, presso il portico del Consorzio Agrario in via Monteverdi, a pochi passi da piazza Marconi.

© Riproduzione riservata