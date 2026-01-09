Continua il dibattito politico sulle dimissioni di Michele Bellini oramai ex segretario provinciale del Partito Democratico cremonese. Dall’opposizione il primo a intervenire è Alessandro Portesani, capogruppo di Novità a Cremona in consiglio comunale e già candidato sindaco per il centro destra.

“Le dimissioni di Michele Bellini rappresentano un atto di coraggio e di onestà intellettuale ed è un gesto che costituisce un segnale importante anche per il centrodestra cremonese. Nel nostro territorio esiste un centrodestra che rivendica una visione politica e programmatica alternativa a quella degli accordi sottobanco e delle alleanze trasversali, spesso lontane dai problemi concreti e dal benessere dei cittadini”.

“Non è una questione di sigle o di appartenenze formali: in tutti i partiti della coalizione esistono donne e uomini che condividono questa impostazione, fondata sulla chiarezza dei ruoli, sul rispetto del mandato elettorale e su una politica leggibile dai cittadini”, prosegue Portesani.

“Il mio impegno è, e continuerà a essere, quello di offrire rappresentanza istituzionale e politica a chi crede in questa visione positiva e trasparente della politica, fondata sulle idee, sui programmi e sulla responsabilità verso la comunità”.

“Le dimissioni di Bellini sono un passaggio politicamente rilevante per il Partito Democratico, perché rendono evidente un malessere reale che attraversa una parte significativa dei militanti democratici sul territorio” conclude il consigliere.

© Riproduzione riservata