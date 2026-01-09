Due furti sono stati sventati a Castelvetro Piacentino all’alba di venerdì. Decisivo è stato l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, che hanno recuperato prontamente la refurtiva e fatto fuggire i ladri.

Il primo allarme è stato lanciato intorno alle 4.30 da un residente 54enne, che ha segnalato il furto del proprio furgone Iveco Daily di colore bianco, asportato da ignoti all’interno di un capannone. I malviventi sono penetrati forzando la porta d’ingresso e, dopo essersi impossessati del mezzo, si sono allontanati.

La pattuglia della Stazione Carabinieri di Cortemaggiore, impiegata nel servizio notturno di controllo del territorio, è intervenuta prontamente, dando il via alle ricerche. Circa mezz’ora dopo, poco dopo le 5, la Centrale Operativa di Fiorenzuola d’Arda ha ricevuto un’ulteriore richiesta d’intervento da parte di un Istituto di Vigilanza, che ha rilevato un’intrusione nella sala giochi Las Vegas Gold, situata in località Fornace, a poca distanza dal centro commerciale Verbena.

Dalle immagini di videosorveglianza è emerso che 4-5 persone, a bordo del furgone rubato, hanno forzato le strutture di sicurezza e caricato a bordo due apparecchiature elettroniche. Subito dopo, il mezzo si è allontanato in direzione dell’autostrada.

Anche in questo caso l’intervento dei militari è stato tempestivo: il veicolo è stato intercettato e rinvenuto nei pressi del casello A21 di Castelvetro, dove era stato abbandonato dai ladri, che si sono dati alla fuga a piedi nei campi limitrofi. All’interno sono stati ritrovati i cambia moneta ancora integri, successivamente restituiti al titolare dell’esercizio, arrivato dalla provincia di Bergamo, dove risiede. I danni riportati alla struttura, tra cui il taglio dell’inferriata e la forzatura della porta sul retro, sono risultati coperti da polizza assicurativa.

© Riproduzione riservata