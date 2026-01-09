E’ iniziato il conto alla rovescia dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 e Cremona si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più significativi nel percorso verso questo evento sportivo. In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica, sabato 17 gennaio, la città sarà infatti protagonista di una giornata dal forte valore simbolico, capace di unire sport, partecipazione e senso di comunità.

La partenza è in programma alle 8:40 da largo Moreni e la staffetta si chiuderà in via Sesto. L’intero convoglio percorrerà viale Po, piazza Cadorna, via del Giordano, via Mosa, via S. Maria in Beltlem e quindi via Bonomelli. Arrivati di fronte al voltone del Palazzo Vescovile si dividerà in due.

I tedofori, scortati da piccoli mezzi (golf car) porteranno la torcia olimpica nel centro storico attraversando piazza S. Antonio M. Zaccaria, piazza del Comune, via Solferino, piazza Roma e Galleria 25 Aprile, mentre il resto, costituito da mezzi motorizzati, seguirà un percorso alternativo per poi ricongiungersi all’inizio di corso Campi e proseguire lungo via Palestro, via Dante, piazza Risorgimento, via Bergamo, via Castelleone, via S. Ambrogio e via Sesto dove i tedofori saliranno sui mezzi loro riservati per dirigersi verso Crema e, successivamente, Brescia.

Il percorso a questo link: https://www.google.com/maps/d/viewermid=1xoznlB2H60nomT_D2DdkK4bkaAfxKzs&ll=45.14623095741446%2C10.001222851068329&z=19).

Il Viaggio della Fiamma Olimpica è organizzato dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 con la collaborazione ed il supporto tecnico e logistico del Comune di Cremona. Si alterneranno 32 tedofori che percorreranno circa 200 metri ciascuno reggendo la torcia. Il tedoforo sarà accompagnato da un convoglio di circa 20 mezzi lungo 170 metri che, quando in corsa, si estenderà per circa 770 metri.

I mezzi sono quelli della sicurezza, affidata alla Polizia Stradale e alla Polizia Locale, la navetta dei tedofori e quelli degli sponsor, che distribuiranno gadget e animeranno il passaggio con musica. La scelta dei tedofori è interamente ed autonomamente gestita da Fondazione Milano-Cortina 2026 che, per ragioni di sicurezza e privacy, gestirà direttamente la comunicazione in merito. I tedofori avranno quale punto di ritrovo – in termine tecnico collection point – il Centro CR2 Sinapsi.

Il passaggio della Fiamma Olimpica a Cremona sarà caratterizzato da un momento musicale in Galleria XXV Aprile a simboleggiare una delle caratteristiche peculiari della nostra città, universalmente riconosciuta, qual è la musica. Inoltre, il coinvolgimento del Centro CR2 Sinapsi è volto a valorizzare quelle che sono le eccellenze del nostro territorio in ambito sociale ed aggregativo, come la Fondazione Occhi Azzurri.

A conclusione di questa giornata molto speciale, alle ore 15, nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale, organizzata dal Comune di Cremona in collaborazione con il Centro Ticonzero, si terrà la premiazione di cinque ragazze e ragazzi e del gruppo teatro InclusiON selezionati per la manifestazione internazionale ArsPara – Mostra Internazionale di Arte e Disabilità, organizzata dall’Associazione coreana People with Disabilities and Friends of Five Continents in occasione dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

ArtPara @ Milano Cortina 2026 celebra la visione e l’eccellenza artistica di creatori provenienti dai cinque continenti, presentando pittura contemporanea, fotografia, arte digitale e tecniche miste. Saranno esposte opere di cento artisti provenienti da Europa, Asia, Americhe, Australia e Africa. La mostra, dedicata esclusivamente ad artisti con disabilità, promuovendo così il dialogo internazionale, il riconoscimento artistico e una visibilità equa nella scena culturale globale, si potrà visitare dall’8 al 18 marzo 2026 a Milano, all’ex Fornace Gola, ma nel pomeriggio di sabato 17 gennaio sarà possibile vedere in anteprima le opere realizzate dagli artisti cremonesi.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare numerosa, sottolineando l’importanza di un momento che inserisce Cremona nel grande racconto nazionale del viaggio della Fiamma Olimpica, un percorso che attraversa l’intero Paese portando con sé i valori di inclusione, impegno e partecipazione collettiva.

Ulteriori dettagli di carattere tecnico e logistico, nonché sul momento musicale in Galleria 25 Aprile e sulla premiazione in Sala dei Quadri saranno forniti nei prossimi giorni.

