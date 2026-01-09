Una serata di riflessione civile e culturale, nel segno della memoria e della responsabilità. In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Cremona e la Fondazione Teatro Ponchielli, in collaborazione con la rivista culturale Doppiozero e la Fondazione Hapax, propongono l’incontro I sommersi e i salvati. La vergogna., in programma martedì 27 gennaio alle ore 20.30 sul palcoscenico del Teatro Ponchielli.

Il cuore dell’appuntamento è costituito da letture tratte dal terzo capitolo de I sommersi e i salvati, l’ultimo libro pubblicato da Primo Levi nel 1986. Pagine che affrontano uno dei nodi morali più complessi: il sentimento della vergogna dei sopravvissuti, la “vergogna del salvato”, il peso di essere rimasti in vita al posto di altri, l’impossibilità di restituire fino in fondo, attraverso il racconto, la degradazione e l’annientamento subiti.

Le letture, affidate alla voce di Federica Fracassi, si alterneranno agli interventi di Marco Belpoliti, tra i massimi studiosi dell’opera di Levi e curatore della sua Opera omnia (2016-2017) per Einaudi, offrendo al pubblico strumenti critici e interpretativi per comprendere la profonda attualità del pensiero leviano.

Un’occasione per non dimenticare ma soprattutto per interrogarsi, ancora una volta, sul significato etico e civile della memoria.

© Riproduzione riservata