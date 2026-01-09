Un ponte diretto tra una delle università più prestigiose al mondo è quello che si è creato all’IIS Torriani di Cremona grazie alla presenza di Audry Lim, studentessa del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston, che fino alla fine di gennaio sarà protagonista di una serie di interventi dedicati a Intelligenza Artificiale e Machine Learning.

Audry Lim incontrerà gli studenti delle classi quinte del Liceo delle Scienze Applicate (5ALSA, 5BLSA, 5CLSA) e dell’indirizzo Informatica (5AInf, 5BInf, 5CInf, 5DInf), portando in aula non solo competenze di altissimo livello, ma anche un’esperienza diretta di studio e ricerca in uno dei principali centri mondiali dell’innovazione tecnologica.

L’iniziativa si inserisce in un percorso che l’IIS Torriani ha intrapreso da tempo sul tema dell’Intelligenza Artificiale. La scuola, infatti, ha abbracciato consapevolmente l’IA attraverso il Miasedu – Manifesto dell’Intelligenza Artificiale nella Scuola, affiancato da un codice etico che guida l’uso responsabile delle tecnologie digitali nella didattica. Un approccio che non si limita all’aspetto tecnico, ma pone al centro le implicazioni culturali, sociali e professionali dell’IA.

In questo contesto, il machine learning – ovvero quell’insieme di tecniche che permettono ai computer di “imparare” dai dati e migliorare le proprie prestazioni senza essere programmati passo dopo passo – rappresenta da anni uno dei pilastri del curricolo dei corsi di Informatica dell’istituto. Si tratta della stessa tecnologia che oggi è alla base di applicazioni quotidiane come i sistemi di raccomandazione, il riconoscimento vocale e visivo, l’analisi dei dati e molte delle soluzioni di intelligenza artificiale più avanzate.

La presenza di una studentessa del MIT rafforza quindi una visione educativa che considera l’IA non solo una competenza del presente, ma una chiave fondamentale per il futuro lavorativo degli studenti. Una visione che troverà ulteriore sviluppo nel Campus 4.0, il nuovo progetto formativo dell’IIS Torriani che aprirà i battenti a settembre 2026 e che avrà proprio nelle tecnologie digitali avanzate, nell’intelligenza artificiale e nel rapporto con il mondo della ricerca e dell’impresa uno dei suoi assi portanti.

Un’esperienza che conferma come la scuola possa essere un luogo di innovazione concreta, capace di dialogare con l’eccellenza internazionale e di preparare gli studenti alle sfide di un mondo in rapida trasformazione.

© Riproduzione riservata