Il bilancio dell’attività straordinaria svolta dalla Polizia Locale nel periodo che precede e segue le festività di Natale e di fine anno dimostra il rafforzato impegno per garantire la sicurezza urbana e il presidio del territorio in un periodo che risulta essere più critico rispetto ad altri, in quanto maggiori sono gli spostamenti e, di conseguenza, vanno intensificati gli interventi a tutela della regolarità della circolazione. Un’attività di controllo che è stata effettuata anche su impulso e in stretto coordinamento con la Prefettura.

Entrando nel dettaglio dei controlli svolti da metà dicembre 2025 sino al 6 gennaio 2026, sono stati circa 50 i conducenti trovati alla guida di veicoli non sottoposti a revisione, 20 quelli che non utilizzavano le cinture di sicurezza e ben 53 i guidatori che utilizzavano lo smartphone senza rispettare le disposizioni previste al riguardo.

Sono stati inoltre fermati 12 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, mentre sono stati accertati tre casi di guida in stato di ebrezza, di cui due gravi con valenza penale e uno prettamente amministrativo. Come conseguenza di questi controlli sono state ritirate 59 patenti di guida.

Per quanto riguarda l’attività di contrasto al degrado, tre sono le persone colte in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico alle quali è stata comminata una sanzione pecuniaria amministrativa, e nei loro confronti è stato adottato un provvedimento di obbligo di allontanamento, il cosiddetto Daspo urbano.

“Durante il periodo delle festività natalizie, come è normale che sia, i cittadini sono più propensi agli spostamenti e ai festeggiamenti” commenta l’Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Santo Canale. “Per garantire a tutti maggiore sicurezza abbiamo deciso di intensificare i controlli sulla strada, inibendo dalla guida i conducenti potenzialmente dannosi per se stessi e per gli altri.

Le fattispecie di reati rilevati hanno riguardato principalmente l’utilizzo dello smartphone, la guida in stato di ebrezza e l’assenza di copertura assicurativa. Prosegue l’impegno di questa Amministrazione a presidiare le strade della città, cosi come nei mesi precedenti e così come avverrà anche nei prossimi. Solo garantendo un serrato rispetto delle norme del Codice della Strada potremo scongiurare il maggior numero possibile di incidenti stradali e tutelare di conseguenza il maggior numero di vite. Più sicurezza e prevenzione, meno incidenti e vittime della strada”.

