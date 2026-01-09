Ultime News

9 Gen 2026 Don Rescalli, prete pittore:
riaperta la mostra ad Azzanello
9 Gen 2026 Guidesi a Pizzighettone: "ZLS alla
Tencara, una grande opportunità"
9 Gen 2026 Cliente "pestato" al Juliette: "Era
ubriaco, ha fatto tutto da solo"
9 Gen 2026 Giornata della memoria: a teatro
" I sommersi e i salvati" di Levi
9 Gen 2026 Il Pd dopo le dimissioni di Bellini
Le reazioni di Burgazzi e Galletti
Video Pillole

Strage Crans-Montana, Tajani “Giusto che l’Italia si costituisca parte civile”

ROMA (ITALPRESS) – “È giusto che si faccia giustizia e che la magistratura vada fino in fondo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, uscendo dalla basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, a Roma, al termine della messa in memoria delle vittime di Crans-Montana. “Ci sono ovviamente delle responsabilità”, ha aggiunto. “I responsabili ovviamente al termine di un processo se sono colpevoli vanno puniti. Credo sia giusto che l’Italia si costituisca parte civile nel processo penale nei confronti di chi ha commesso dei reati”.
xl5/mgg/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...