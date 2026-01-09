Ultime News

9 Gen 2026 Giornata della memoria: a teatro
" I sommersi e i salvati" di Levi
9 Gen 2026 Il Pd dopo le dimissioni di Bellini
Le reazioni di Burgazzi e Galletti
9 Gen 2026 Protesta agricoltori, Piloni-Carra
"Governo e Regione li ascoltino"
9 Gen 2026 Fiamma Olimpica, ecco l'itinerario
In Galleria un momento musicale
9 Gen 2026 Psicoterapia di gruppo per pazienti
oncologici. Una relazione che cura
Video Pillole

Tg Economia – 9/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A novembre in crescita le vendite al dettaglio
– L’agroalimentare italiano vale il 15% dell’economia
– Disoccupazione in lieve crescita nell’Eurozona
– Come cambia il calcolo dell’Isee nel 2026
sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...