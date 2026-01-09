Ultime News

Ucraina, Meloni “Non ritengo necessario l’invio di truppe italiane”

ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è sul tavolo l’opzione di un intervento sotto l’ombrello dell’Onu, quello di cui si sta discutendo è di una forza per rafforzare la difesa ucraina come strumento di sicurezza. Non ritengo necessario inviare soldati in Ucraina perché c’è un sistema di sicurezza ispirato all’articolo 5 della
Nato. Non contesto i paesi che avrebbero intenzione di farlo, ma per me non è necessario”. Così, nel corso della conferenza stampa di inizio anno, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

sat/gtr
(Fonte video: Palazzo Chigi)

