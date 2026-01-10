Ancora problemi per i pendolari cremonesi, che anche nella mattinata di sabato si sono ritrovati a piedi. Decine i residenti a Bozzolo che hanno inviato messaggi al proprio sindaco, Giuseppe Torchio, da sempre attento a queste problematiche, lamentando la soppressione del Mantova-Cremona-Milano che molti studenti prendono la mattina per andare a scuola.

“E’ già la sesta volta che salta in poco tempo, e ho dovuto portare mia figlia a Cremona in auto” ha scritto una donna al primo cittadino. Insomma, una situazione che si ripete sempre più spesso, e che in questi giorni è amplificata dagli scioperi proclamati a seguito dell’uccisione di un capotreno a Bologna.

E molti genitori, come spiega lo stesso Torchio, hanno iniziato ad organizzarsi autonomamente con sistemi di trasporto alternativi per fare arrivare i propri figli a scuola ogni giorno, usando pullman privati.

