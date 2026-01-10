E’ ancora sospeso tra la vita e la morte il 66enne cremonese coinvolto venerdì nel un tragico incidente verificatosi sul sovrappasso ferroviario di Castelvetro Piacentino.

L’uomo, ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale maggiore di Parma, dove è stato trasportato in elisoccorso, ancora non è fuori pericolo, e la sua prognosi resta riservata. Le sue condizioni, del resto, sono apparse gravissime fin da subito: trauma cranico e toracico, oltre alla frattura degli arti inferiori e una importante perdita di sangue, tanto che si è reso necessario praticargli una trasfusione sul posto, prima di portarlo in ospedale.

Lo schianto si è verificato intorno alle 13.30, quando l’auto del 66enne si è scontrata frontalmente con un autoarticolato, terminando la propria corsa schiacciata contro il guard-rail. Completamente distrutta la parte anteriore della vettura, tanto che il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Per soccorrerlo, i sanitari del 118, hanno dovuto richiedere l’ausilio dei Vigili del Fuoco.

Dei rilievi del caso si sono occupati i Carabinieri di Monticelli d’Ongina: secondo la ricostruzione effettuata, sembra che la vettura, che procedeva in direzione Cremona, abbia sbandato, invadendo la corsia opposta. L’impatto è stato inevitabile.

LaBos

© Riproduzione riservata