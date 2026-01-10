Uno dei principali problemi da affrontare per i piccoli e piccolissimi centri, anche della bassa padana, insieme all’invecchiamento, è l’assenza di servizi e negozi fondamentali per la vita della comunità. Lo sa bene Gombito, comune di poco più di 600 anni, mentre la zona cremonese è quella cremasca. Qui, a partire dallo scorso 31 dicembre, ha chiuso i battenti il dispensario farmaceutico, aperto alcuni anni fa.

Per superare lo scoglio arriva in soccorso l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mauro Ravanelli, che ha deciso di offrire ai cittadini un nuovo servizio.

“La farmacista che aveva tenuto aperto il dispensario fino ad oggi non avendo una reddittività, diciamo, sostenibile, ha deciso di rinunciare al servizio”, spiega. “Per una serie di cittadini questo può essere evidentemente un problema o comunque una difficoltà e allora, come amministrazione comunale ci siamo impegnati a dare una triangolazione con farmacista e medico per garantire dei servizi domicilio pur non avendo più la disponibilità del dispensario”.

“Abbiamo inoltre deciso – aggiunge – di attivare un servizio di trasporto per i residenti che ne hanno bisogno, che riterranno di voler usufruire di quanto il comune metterà a disposizione”.

Il tutto è iniziato da alcuni giorni in via sperimentale con l’aiuto di volontari. L’amministrazione ora sta alla finestra, in attesa di capire come evolverà la situazione, ma sempre con un occhio di riguardo verso i più fragili e gli anziani.

“Speriamo che ci possa essere un buon riscontro da parte dei cittadini” prosegue Ravanelli. “Qualora ce ne fosse, cercheremo di strutturarlo nel modo più organico e organizzato possibile, proprio per evitare di avere delle difficoltà ulteriori per i cittadini di Gombito, che sono comunque in un paese piccolo e dove i servizi effettivamente sono sempre risicati”.

“Gombito fa parte del mondo per cui la natalità è bassa – conclude il Sindaco – e le fasce di cittadini anziani sono sempre più numerose, per cui a questi dobbiamo dare un occhio di riguardo e cercare di essere vicini; questi servizi mi auguro che possono fare solo che bene ai cittadini gombitesi che, ripeto, riterranno di averne bisogno e ce lo faranno presente. Noi siamo disponibili comunque ad esserci perché il Comune e l’Amministrazione sono a servizio dei cittadini e quindi questo è quello che dobbiamo fare”.

Andrea Colla

