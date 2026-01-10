Nei giorni scorsi il cremonese Michele Galli, sovrintendente del Teatro San Felice di Genova, è stato tedoforo per Milano Cortina 2026, durante il passaggio della fiamma olimpica da Genova. Al termine del suo percorso, all’altezza della casa di Cristoforo Colombo, Galli ha passato la fiaccola al tedoforo successivo, Vittorio Brumotti, che è partito in bicicletta.

“Un momento di grande emozione, che ha unito sport, cultura e senso di comunità in un gesto simbolico capace di parlare a tutti” scrivono dal teatro. “Portare la fiamma olimpica significa condividere gli stessi valori che guidano ogni giorno il lavoro del Teatro Carlo Felice: impegno, inclusione e partecipazione”.

Galli, marito della vice preside del Ghisleri, Gloria Grazioli, aveva il numero di maglia 79. E’ stato uno sportivo amatoriale per anni. In un’intervista ha ricordato i valori dello sport, della cultura e dell’arte, ma soprattutto quelli della pace.

