Ha dato in escandescenze più volte, opposto resistenza alle forze dell’ordine, e ha assunto comportamenti violenti: per questo è stato arrestato un 24enne ghanese, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’uomo era già stato arrestato una prima volta la sera del 30 dicembre 2025 da un equipaggio delle Volanti della Questura di Cremona, intervenuto nei pressi di un parco del centro cittadino per un controllo di polizia. Fin dalle prime fasi dell’accertamento, il giovane aveva mostrato un atteggiamento insofferente, passando in breve tempo dagli insulti agli operatori a comportamenti violenti, spintonando gli agenti e colpendone uno al volto.

Durante le fasi di contenimento, lo straniero aveva continuato a dimenarsi, provocando la caduta a terra del capo pattuglia, che aveva riportato lesioni a un ginocchio, tali da rendere necessario il ricorso alle cure mediche. Dichiarato in arresto, il 24enne era stato condotto in Questura, ma anche durante il tragitto aveva continuato a manifestare aggressività, colpendo con calci la portiera dell’auto di servizio e danneggiando il mezzo.

La condotta violenta era proseguita anche nel corso della notte, durante il trattenimento nelle camere di sicurezza della Questura, dove l’uomo aveva danneggiato a calci lo stipite della porta di ingresso della stanza.

A seguito del giudizio direttissimo, al cittadino ghanese era stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Cremona. Nonostante ciò, la sera dello scorso 3 gennaio, l’uomo era stato nuovamente rintracciato da una volante nel centro cittadino, dopo uno screzio con tre minorenni. In quell’occasione avrebbe sottratto a uno dei ragazzi un telefono cellulare, un paio di auricolari e due sigarette elettroniche, venendo denunciato a piede libero per reati contro il patrimonio.

Alla luce di quanto accaduto, la Squadra Mobile di Cremona ha trasmesso un’informativa alla locale Autorità Giudiziaria che, valutate le reiterate condotte violente e l’inosservanza del divieto di dimora, ha disposto l’aggravamento della misura cautelare con la custodia in carcere.

Il 24enne è stato rintracciato lo scorso 7 gennaio sempre a Cremona dagli agenti della Squadra Mobile e condotto in carcere.

La Questura ha inoltre precisato che l’uomo è titolare di carta di soggiorno per “protezione speciale”. Per questo motivo, l’Ufficio Immigrazione ha avviato le procedure per la possibile revoca dello status, mentre il Questore di Cremona ha adottato nei suoi confronti un provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio per la durata di quattro anni.

