L’agricoltura lombarda fa un salto di qualità nel mondo digitale con l’attivazione del portale AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System) in collaborazione con ARIA, che la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia ha affidato ad ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste.

Il sistema, rivolto principalmente ai consulenti, favorirà quei processi decisionali efficaci e sostenere l’adozione di soluzioni innovative da parte delle imprese agricole e degli attori territoriali.

La piattaforma integra e rende accessibili: banche dati e servizi esistenti; reti di monitoraggio; risultati di progetti e sperimentazioni; corsi di formazione e materiali didattici; documentazione tecnica e le iniziative dimostrative e attività di divulgazione.

Lo strumento è concepito per migliorare l’organizzazione e la fruibilità delle informazioni specialistiche riguardanti ad esempio: l’uso e gestione delle risorse naturali (acqua, suolo, aria); l’adattamento ai cambiamenti climatici e resilienza agli eventi estremi; la gestione dei settori zootecnico, forestale e delle produzioni vegetali (inclusa la difesa fitosanitaria); l’andamento dei mercati e delle filiere; e la gestione economica e organizzativa delle imprese agricole.

Per garantire un elevato standard qualitativo del sistema di consulenza operante in Regione Lombardia, ERSAF ha organizzato negli ultimi due anni un articolato programma formativo rivolto ai consulenti e agli attori dell’AKIS.

Per illustrare la piattaforma e le attività di formazione svolte in questi due ultimi anni ERSAF ha organizzato, mercoledì 14 gennaio 2026 a Palazzo Lombardia (Sala Biagi) il convegno “Conoscenza e innovazione in agricoltura, l’azione di Ersaf in Akis. gli interventi srh02 – srh06: due anni a supporto dei consulenti” organizzato dal Dipartimento Agricoltura.

Sarà illustrata l’esperienza di ERSAF in questi primi due anni di AKIS a supporto di Regione e dei consulenti lombardi. All’evento prenderanno parte Alessandro Beduschi, Assessore all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia e Fabio Losio, Presidente ERSAF, nonché tecnici di Regione Lombardia e di ERSAF.

© Riproduzione riservata