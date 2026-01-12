Ultime News

12 Gen 2026 Crisi del commercio, in via Solferino
chiude Original Marines
12 Gen 2026 Raddoppio ferroviario, mozione Pd:
"Finanziare subito secondo lotto"
12 Gen 2026 Crescono le truffe telefoniche:
i consigli della questura
12 Gen 2026 Polizia locale, il 20 gennaio messa
per ricorrenza di San Sebastiano
12 Gen 2026 Foglio di via per cremonese
trovato a spacciare a Brescia
Video Pillole

Focus Salute – Musica, il canto come respiro di vita

MILANO (ITALPRESS) – Perché cantare ci porta sotto il comandante dei tempi di pace? Quali ormoni amici vengono attivati dal canto? Nel centodiciottesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i molti effetti positivi che il cantare, in particolare in gruppo, ha per l’equilibrio psicofisico. E perché migliori competenza linguistica, fluidità del linguaggio, memoria di lavoro, flessibilità cognitiva, capacità di controllo degli impulsi e molto altro.

