Il mercato dei prodotti assorbenti per l’igiene e la cura della persona si arricchisce di un importante sviluppo: la Società Italiana Lavorazione Cellulosa (Silc Spa), con sede a Trescore Cremasco, è stata ceduta all’americana Attindas Hygiene Partners. Questa operazione, finalizzata dai 26 soci di Silc, mira a potenziare la presenza del gruppo statunitense in Europa integrando l’eccellenza del made in Italy con una rete distributiva globale.

La vendita è stata supportata da Pirola Corporate Finance, che ha accompagnato i soci nel valorizzare oltre cinquant’anni di esperienza industriale. La scelta di Attindas è motivata dalla volontà di garantire a Silc sviluppo tecnologico, continuità territoriale e mantenimento degli elevati standard qualitativi.

Fondata nel 1972, Silc Spa è un pilastro dell’industria italiana, con un fatturato di circa 100 milioni di euro e oltre 360 collaboratori. L’azienda produce sia per conto terzi che con propri brand, come Assorbello e Soffisof.

Con sede a Raleigh, North Carolina, invece, Attindas è un leader globale nei prodotti assorbenti, con un fatturato superiore a 1 miliardo di dollari e circa 2.000 dipendenti nel mondo. L’acquisizione di Silc rappresenta un passo strategico per l’espansione nel Sud Europa.

Esther Berrozpe, AD di Attindas, ha affermato che l’acquisizione accelererà il programma di crescita dell’azienda, grazie alla posizione strategica di Silc. Nei prossimi mesi, Silc sarà integrata nella struttura di Attindas, garantendo continuità operativa per tutti gli attori coinvolti.

