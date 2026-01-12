Video Pillole
Tg News – 12/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Venezuela, liberati Trentini e Burlò
– Papa Leone incontra leader opposizione Venezuela Machado
– Proteste in Iran, Trump: “Teheran ha chiesto di negoziare”
– Crans-Montana, Moretti resta in carcere
– Padre e figlio muoiono intossicati da monossido
– Da inizio anno 16 pedoni morti in 11 giorni
– Iscrizioni scolastiche al via da domani
– Meloni: “Gioia per liberazione Trentini e Burlò”
– Previsioni 3B Meteo 13 Gennaio
azn
