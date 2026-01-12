Tg Sport – 12/1/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Gol e spettacolo a San Siro, pari da applausi tra Inter e Napoli

– Il Milan stecca anche a Firenze, sorridono Lazio e Parma

– Sinner e Musetti, due italiani per la prima volta in Top 5

– Continua la farsa di Trapani Basket, con Trento il match dura 4 minuti

– La Barba al Palo – Inter-Napoli, finalmente una partita di calcio

