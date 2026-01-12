Ultime News

12 Gen 2026 "Tra etica ed economia: l’economia
civile", incontro il 13 gennaio
12 Gen 2026 Sputi, calci e spinte al personale
sanitario: a processo un 22enne
12 Gen 2026 Crisi del commercio, in via Solferino
chiude Original Marines
12 Gen 2026 Raddoppio ferroviario, mozione Pd:
"Finanziare subito secondo lotto"
12 Gen 2026 Crescono le truffe telefoniche:
i consigli della questura
Tg Sport – 12/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Gol e spettacolo a San Siro, pari da applausi tra Inter e Napoli
– Il Milan stecca anche a Firenze, sorridono Lazio e Parma
– Sinner e Musetti, due italiani per la prima volta in Top 5
– Continua la farsa di Trapani Basket, con Trento il match dura 4 minuti
– La Barba al Palo – Inter-Napoli, finalmente una partita di calcio
